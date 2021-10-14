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    Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату

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    Google і YouTube оголосили про нову політику - Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату
    Google і YouTube оголосили про нову політику
    Фото Детектор медіа

    Зміни запрацюють у листопаді цього року

    Google і YouTube оголосили про нову політику, яка забороняє користувачам, які заперечують зміни клімату, мати змогу монетизувати свій контент за допомогою реклами або донатів. Про це повідомляє видання Axios.

    У Google кажуть, що рекламодавці не хочуть, щоб їхня реклама з’являлася поруч із такими відео.

    Не монетизуватимуть відео:

    • у якому зміну клімату розглядають як обман або шахрайство;
    • матеріали із твердженнями про те, що викиди парникових газів не впливають на клімат;
    • контент із твердженнями про те, що діяльність людини не впливає на зміну клімату.

    Однак це не стосуватиметься дебатів про кліматичну політику та наслідків змін клімату.

    В Axios зазначають, що це один із найбільш агресивних заходів, який будь-яка велика технологічна компанія вживала для боротьби з дезінформацією про зміну клімату.

    Очікується, що зміни почнуть впроваджувати з листопада 2021 року.

    Нагадаємо, YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу.

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    Теги: шахрайство клімат Google реклама YouTube
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    Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату