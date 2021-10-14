Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату

Google і YouTube оголосили про нову політику

Зміни запрацюють у листопаді цього року

Google і YouTube оголосили про нову політику, яка забороняє користувачам, які заперечують зміни клімату, мати змогу монетизувати свій контент за допомогою реклами або донатів. Про це повідомляє видання Axios.

У Google кажуть, що рекламодавці не хочуть, щоб їхня реклама з’являлася поруч із такими відео.

Не монетизуватимуть відео:

у якому зміну клімату розглядають як обман або шахрайство;

матеріали із твердженнями про те, що викиди парникових газів не впливають на клімат;

контент із твердженнями про те, що діяльність людини не впливає на зміну клімату.

Однак це не стосуватиметься дебатів про кліматичну політику та наслідків змін клімату.

В Axios зазначають, що це один із найбільш агресивних заходів, який будь-яка велика технологічна компанія вживала для боротьби з дезінформацією про зміну клімату.

Очікується, що зміни почнуть впроваджувати з листопада 2021 року.

Нагадаємо, YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу.

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