Дизлайки повертаються. Youtube змусили показувати кількість невдоволених

Розширення Return Youtube Dislike для Chrome повертає дизлайки в YouTube

Нове розширення для браузера Chrome під назвою Return Youtube Dislike змушує YouTube відображати кількість дизлайків під відео, пише видання «Межа».

Розширення працює за рахунок власного API YouTube, який відкриває стороннім додаткам доступ до відеоплатформи. Тому поки компанія не змінить API, користувачі розширення бачитимуть точну кількість дизлайків під відео, а не приблизний їх підрахунок.

На жаль, зміни до API в YouTube планують ввести вже 13 грудня, проте розробник розширення обіцяє, що дизлайки не зникнуть, принаймні для старих відео.

Щойно API перейде в автономний режим, розширення почне використовувати комбінацію статистики з архіву дизлайків, який розробник наразі формує з даних YouTube, оцінок, екстрапольованих з даних користувачів Return Youtube Dislike, а також оцінок на основі співвідношення переглядів та лайків, для відео в яких відмітки «Не подобається» не встигли потрапити в архів.

Тому з часом точність розширення знизиться, особливо для нещодавно завантажених відео. Крім того, кількість негативних відгуків у Return Youtube Dislike не відображатиметься в режимі реального часу. Натомість поточна версія розширення оновлюватиме їх лише раз на два-три дні.

Нагадаємо, що 10 листопада YouTube оголосив про припинення відображення кількості дизлайків під відео, хоча сама кнопка «Не подобається» не зникла.

Нагадаємо, Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату.

Також YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини.