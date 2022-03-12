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    Linx відключив російських провайдерів від міжнародного обміну трафіком

    документ
    Трафік із країни-агресорки піде через Азію - Linx відключив російських провайдерів від міжнародного обміну трафіком
    Трафік із країни-агресорки піде через Азію
    фото з відкритих джерел

    Росіянам більше не світить швидкий інтернет

    Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком. Про це він написав у Telegram.

    «Прощавай, швидкий інтернет для Росії. Кілька годин тому Linx (London Internet Exchange) підтвердив відключення ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джиттер, затримки, падіння пінгів», – відзначив він.

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    Нагадаємо, Росія готується до від’єднання від світової інтернет-мережі.

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    Теги: війна Олексій Гончаренко інтернет Telegram
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    Linx відключив російських провайдерів від міжнародного обміну трафіком