Linx відключив російських провайдерів від міжнародного обміну трафіком

Росіянам більше не світить швидкий інтернет

Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком. Про це він написав у Telegram.

«Прощавай, швидкий інтернет для Росії. Кілька годин тому Linx (London Internet Exchange) підтвердив відключення ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джиттер, затримки, падіння пінгів», – відзначив він.

Нагадаємо, Росія готується до від’єднання від світової інтернет-мережі.

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