Deutsche Bank йде з РФ

Ізоляція окупантів продовжується

Іноземні компанії та фінансові організації продовжують покидати Росію. Про намір згорнути бізнес у РФ заявив Deutsche Bank. Про це йдеться у заяві установи у Тwitter.

Установа закриває весь свій бізнес у країні-агресорці.

«Як і деякі інші міжнародні компанії, і відповідно до наших юридичних та нормативних зобов'язань, ми перебуваємо в процесі зупинки нашого бізнесу в Росії. Наразі ми допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операцій», – йдеться у заяві банку.

Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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