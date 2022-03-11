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    Економіка та фінанси

    Deutsche Bank йде з РФ

    Фінансова установа згортає бізнес у Росії - Deutsche Bank йде з РФ
    Фінансова установа згортає бізнес у Росії
    фото з відкритих джерел

    Ізоляція окупантів продовжується

    Іноземні компанії та фінансові організації продовжують покидати Росію. Про намір згорнути бізнес у РФ заявив Deutsche Bank. Про це йдеться у заяві установи у Тwitter.

    Установа закриває весь свій бізнес у країні-агресорці.

    «Як і деякі інші міжнародні компанії, і відповідно до наших юридичних та нормативних зобов'язань, ми перебуваємо в процесі зупинки нашого бізнесу в Росії. Наразі ми допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операцій», – йдеться у заяві банку.

    Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

    Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

    До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

    Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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    Теги: Росія санкції війна бізнес
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    Deutsche Bank йде з РФ