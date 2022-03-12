Росіянам заборонили знімати валюту з рахунків
Гроші, отримані у переказі через банк за межами Росії (навіть з електронних гаманців) видаватимуть тільки в рублях
Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту
Банки Росії видаватимуть росіянам готівкову валюту в будь-якому обсязі, але в рублях. Раніше громадянам РФ дозволялося зняти зі своїх рахунків 10 тис. доларів, а решту суми – в рублях.
Також кошти, які були переказані з банку поза межами РФ, і навіть з електронних гаманців, видаватимуться лише в рублях.
Такі обмеження діятимуть до дев'ятого вересня.
Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.
Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.
До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.