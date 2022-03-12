Росіянам заборонили знімати валюту з рахунків

Гроші, отримані у переказі через банк за межами Росії (навіть з електронних гаманців) видаватимуть тільки в рублях

Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту

Банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Про це повідомляється на сайті Центрального банку РФ.

Банки Росії видаватимуть росіянам готівкову валюту в будь-якому обсязі, але в рублях. Раніше громадянам РФ дозволялося зняти зі своїх рахунків 10 тис. доларів, а решту суми – в рублях.

Також кошти, які були переказані з банку поза межами РФ, і навіть з електронних гаманців, видаватимуться лише в рублях.

Такі обмеження діятимуть до дев'ятого вересня.

Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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