Уряд встановив норми для мобільного інтернету. Як зміниться якість зв’язку

Уряд затвердив стандарти якості мобільного зв’язку. У Міністерстві цифрової трансформації обіцяють 4G без затримок та будь-де

в Україні вперше встановили мінімальну швидкість для мобільного інтернету. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача має бути не нижче 2 мегабіт на секунду. А відправлення інформації має відбуватися на швидкості не нижче 0,5 мегабіт на секунду.

«До того ж місто чи село вважатиметься покритим тільки якщо зв’язок буде доступний мінімум на 65% території», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Державні норми якості мобільного зв’язку були сформовані ще у 2010 році. Але жодного показника в них не було встановлено: для сили сигналу, швидкості передачі даних чи часу можливої затримки з'єднання.

Як відзначили у міністерстві, в останні роки в Україні стрімко розвивається технологія 4G. Нові встановлені технічні показники якості мобільного зв'язку – ще один крок до цілі Мінцифри забезпечити покриття 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів швидкісним інтернетом до 2024 року.