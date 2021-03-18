Як уникнути шахрайства під час покупок в інтернеті: поради експертів

Як правильно робити покупки в інтернеті

Кіберполіція України нагадала, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу

Кібернетична поліція Україна, яка займається «цифровою» безпекою, порадила, як правильно робити покупки через інтернет. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко уникнути шахрайства під час онлайн-шопінгу.

Як захиститись від шахраїв під час покупок в інтернеті: