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    Як уникнути шахрайства під час покупок в інтернеті: поради експертів

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    Як правильно робити покупки в інтернеті - Як уникнути шахрайства під час покупок в інтернеті: поради експертів
    Як правильно робити покупки в інтернеті

    Кіберполіція України нагадала, як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-шопінгу

    Кібернетична поліція Україна, яка займається «цифровою» безпекою, порадила, як правильно робити покупки через інтернет. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко уникнути шахрайства під час онлайн-шопінгу.

    Як захиститись від шахраїв під час покупок в інтернеті:

    • Не передавайте нікому дані банківської картки (особливо CVV-код та пін-код).
    • Використовуйте лише перевірені ресурси (Наприклад, Rozetka, Hotline, Prom або будь-який інший онлайн-магазин, який ви добре знаєте).
    • Якщо ви купуєте на платформі оголошень, обговоріть деталі угоди тільки в чаті цієї платформи. Ніколи не переходьте у сторонні месенджери.
    • Варто звертати увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними. Це можна визначити за адресою сайту. По-перше, такі сайти на початку URL (лінку) мають HTTPS (вкінці абревіатури обов’язково має бути S, сайти з HTTP небезпечні). По-друге, попереду інтернет-адреси має бути значок у вигляді замка. Якщо ви бачите заміть замка трикутник – це небезпечний сайт.
    • Уважно перевіряйте правильність назви сайту, який шукаєте. Часто трапляється, що один непомітний символ в адресі може означати, що ви потрапили на інший сайт, який створили, щоби красти особисті дані.
    • Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями.
    Теги: інтернет поліція
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