Українське село тепер сидить у ТікТоку. Аналітика «Київстару»

Китайський додаток – лідер у користувачів мобільного інтернету на селі

Сільські мешканці, що завдяки розвитку сучасної технології передавання даних LTE900 отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету, витрачають найбільше часу на китайський соцмедійний застосунок ТікТок. Про це на підсумковій пресконференції повідомив головний виконавчий директор компанії «Київстар» Олександр Комаров, повідомляє кореспондент «Главкома».

Керівник компанії зазначив, що завдяки доступу до сучасного протоколу передачі даних, абоненти в селі вже використовують стільки ж інтернету, скільки і міські мешканці. При цьому вподобання селян щодо соціальних мереж та застосунків дещо відрізняються від міського населення.

Так, якщо мешканці українських міст, що користуються мобільним інтернетом від «Київстар», в середньому проводять найбільше часу у браузерах (97 хвилин на день), то селяни надають перевагу ТікТок, на який щодня в середньому витрачають 102 хвилини. Цікаво, що на цю соціальну мережу жителі міст витрачають менше часу – 71 хвилину на день.

Мешканці українських сел також витрачають по 62 хвилини на Facebook та YouTube, а також 37 хвилин на Telegram.

Скільки часу абоненти проводять у застосунках. Аналітика «Київстару»

Окрім того, Олександр Комаров поділився планами компанії на найближчі роки, зазначивши, що для ефективнішого управління мережею до 2025 року «Київстару» доведеться відмовитися від якоїсь із технологій зв’язку: найімовірніше, це буде 3G.

При цьому, запуск 5G, за словами керівника компанії, буде виправданий в Україні тільки тоді, коли кількість смартфонів із підтримкою цієї технології в мережі досягне 20% від загальної кількості девайсів (зараз це близько 1%).

Нагадаємо, за підсумками Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2020», компанія «Київстар» стала лідером зі сплати податків у галузі зв'язку.

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