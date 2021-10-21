Інтернет – в кожне село. Депутати готують важливий закон

Новий закон дозволить розвивати мобільний інтернет в селах України вдвічі швидше

В Україні розвиток мобільного інтернету в селах може прискоритися вдвічі. Цьому сприятиме новий закон, який депутати вже проголосували у першому читанні.

Ідеться про проєкт закону № 5811, який спрощує умови розміщення базових станцій мобільного зв’язку та дозволить операторам швидше будувати нові станції 4G.

Зараз отримання земельної ділянки для базової станції та всіх дозволів займає близько року. Найбільша бюрократична перепона — детальний план території та його погодження. Лише цей етап займає сукупно до 180 днів. Такі дані наводить Міністерство цифрової трансформації.

Новий закон має скороти час на виділення землі під базову станцію вдвічі. Якщо станції будуються в сільській місцевості або вздовж доріг, операторам не потрібно буде складати план території та затверджувати його.

«‎Це допоможе швидше покрити не лише національні дороги та слабкі ділянки, а ще й виконати одну з основних цілей Мінцифри — надати доступ до швидкісного інтернету 95% населення», – відзначають у профільному міністерстві.

Раніше також уряд встановив норми для мобільного інтернету. Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача має бути не нижче 2 мегабіт на секунду. А відправлення інформації має відбуватися на швидкості не нижче 0,5 мегабіт на секунду.

Детальніше про це – за посиланням.