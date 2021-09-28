У рейтингу найбагатших людей світу знову змінився лідер

Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі

Найбагатшою людиною у світі, за версією Forbes, знову став керманич Tesla Ілон Маск

Американське видання Forbes вчергове оновило рейтинг найбагатших людей планети. На першому місці цього разу опинився Ілон Маск, співвласник та керманич компанії Tesla.

Маску належить приблизно п'ята частина акцій Tesla. Саме ці цінні папери і складають левову частку його статків. Завдяки черговому подорожчанню акцій компанії статки бізнесмена 27 вересня збільшилася на $3,8 млрд і сягнули позначки $203,4 млрд.

Глава Tesla – третя людина в світі, чий статок перевищив $200 млрд.

А ось Джефу Безосу, завзятому конкуренту Маска, довелося переїхати на другу сходинку. Статки засновника Amazon і Blue Origin до закриття торгів 28 вересня скоротилося на мільярд доларів, до $197,7 млрд.

Замикає трійку найбагатших людей планети власник Louis Vitton Бернар Арно з капіталом в $175,2 млрд.

Це вже не перший раз, коли Ілон Маск очолює рейтинг Forbes. З початку року Маск, Безос і Арно регулярно міняються місцями в топ-3 найбагатших людей світу.

Джерело: ITC.ua