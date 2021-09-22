Дівчина Ілона Маска зізналася, що їхній син не називає її мамою

Спільний з Ілоном Маском син називає її по імені

Спільний з Ілоном Маском син називає її по імені

Народження дитини стало для неї «художнім відродженням»

Канадська співачка і кохана бізнесмена Ілона Маска Граймс (Клер Буше) під час підготовки до виходу на Met Gala розповіла про ставлення до материнства і спілкування з їх 16-місячним сином X Æ A-12. Як пояснила 33-річна виконавиця, народження дитини стало для неї «художнім відродженням», проте вона не ототожнює себе зі словом «мати». Про це вона розповіла Vogue.

«Чомусь дивно говорити про те, що ти мати. Я не ототожнюю себе з цим словом», – заявила Граймс.

Вона додала що син називає її по імені – Клер, але не говорить «мама».

«Може, він відчуває моє неприйняття слова «мама». Я навіть не знаю, чому мені це не подобається», – зазначила зірка, підкресливши, що поважає концепцію материнства, проте не ідентифікує себе з нею.

Син Ілона Маска і Граймс народився 4 травня 2020 року. Згідно з документами хлопчика звуть X AE a-XII Маск. Основне ім'я дитини-X, а середнє, яке розташовується між особистим ім'ям і прізвищем, - AE A-XII. Близькі називають дитину просто Х (екс).

Нагадаємо, Ілон Маск продемонстрував у Twitter своє цуценя, що спровокувало зростання курсу криптовалюти Shiba Flocki.

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