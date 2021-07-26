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    Електромобіль Tesla сплутав Місяць зі світлофором (відео)

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    &laquo;Тесла&raquo; сплутала Місяць із світлофором - Електромобіль Tesla сплутав Місяць зі світлофором (відео)

    «Тесла» сплутала Місяць із світлофором

    Фото з відкритих джерел

    Tesla сплутала супутник Землі з жовтим сигналом світлофора

    З’явилося цікаве відео, яке демонструє недосконалість системи автопілота електромобілів Tesla. Власник одного з електрокарів компанії Джордан Нельсон (Jordan Nelson) звернувся до засновника Tesla Ілона Маска, опублікувавши цікавий відеоролик.

    У цьому ролику автомобіль в режимі автопілота знизив швидкість, прийнявши Місяць за жовтий сигнал світлофора.

    Нельсон попросив Ілона Маска звернути увагу на помилку системи автопілота.

    «Вітаю, Ілон Маск. Думаю, вашій команді інженерів варто звернути увагу на Місяць, який обманює систему автопілота. Машина думає, що Місяць – це жовтий сигнал світлофора, зменшуючи швидкість», - сказано в повідомленні.

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    Теги: Електромобілі Tesla Ілон Маск
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    Електромобіль Tesla сплутав Місяць зі світлофором (відео)