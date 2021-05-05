Ілона Маска залишили без зарплатні

У 2020 році керівник Tesla не отримав жодного долара зарплатні

Американська Tesla розповіла про виплати керівництву у 2020 році. За даними компанії, її керівник Ілон Маск минулого року не отримав жодного долара заробітної платні. Однак тут є одне «але».

Маск виконав шість із заздалегідь визначених етапів у своєму контракті. Це дає йому можливість придбати 50,6 мільйона акцій Tesla по 70,01 долара за акцію. Тоді як ринкова вартість акцій наразі трохи менше 700 доларів за одиницю.

Це означає, що Маск може отримати близько 32 мільярдів доларів, продавши свої акції, за даними Business Insider. Хоча його угода передбачає, що він повинен зберігати акції протягом п'яти років, перш ніж зможе їх продати.

А ось генеральний директор General Motors Мері Барра отримала найвищу зарплату серед топ-менеджерів трьох найбільших автокомпаній США у 2020 році, заробивши 23,7 мільйона доларів. Вона має базову заробітну плату в розмірі 2 мільйонів доларів, але також отримала бонуси в розмірі 3,8 мільйона доларів та 13,1 мільйона доларів в акціях.

Бос Ferrari Луї Камільєрі, який покинув свій пост у грудні 2020 року, заробив набагато менше - 375 846 євро за 2020 рік. З них 363 960 євро – це його зарплата, а ще 11 886 євро – додаткові виплати, які включали доступ до службового автомобіля Ferrari.

Генеральний директор Daimler Ола Каленіус заробив 1,34 мільйона євро та ще 3,5 мільйони євро у вигляді бонусів у 2019. А у 2020 році він прийняв 20-процентне зниження заробітної плати, як частину реакції автовиробника на спалах Covid-19.

Джерело: 24 канал