У роботі додатка «Приват24» стався збій

Причина поки невідома

У роботі мобільного додатка Приват24 стався глобальний збій. Наразі програма не відкривається.

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Причина поки невідома. При спробі завантажити додаток з'являється напис «Сервер не відповідає».

Чекаємо на офіційну заяву банку.

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Нагадаємо, вчора масштабний збій стався у роботі мобільного оператора Vodafone. У користувачів пропав зв’язок.

Раніше «Приватбанк» заявляв про атаку колишніх власників під час війни

Також раніше повідомляли, що члени наглядової ради «Приватбанку» отримують щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським.