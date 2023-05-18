Масштабний збій у роботі «Нової пошти»: деталі

Українці скаржаться на неможливість отримати та надіслати посилки

Починаючи з вечора 17 травня та станом на ранок 18 травня застосунок «Нової пошти» працює зі збоями. Користувачі скаржаться не неможливість забрати та надіслати посилки у відділеннях та перевірити статус у додатку.

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Наразі додаток не висвітлює актуальні дані. Клієнти «Нової пошти» не можуть перевірити статус відправлень, здійснити оплату онлайн або забрати посилку з поштомата. Крім того, виникають труднощі із реєстрацією акаунту в додатку, а зареєстрованих користувачів «викинуло» із системи і зайти знову поки що неможливо. Орієнтовно збій стався близько 20:00 17 травня, а про час поновлення роботи поки що не відомо.

скріншот додатку «Нова пошта»

У своїх соцмережах працівники «Нової Пошти» про причини проблем не розповідають, але зазначають, що вже ведуться роботи над відновленням. Як зазначають користувачі, проблеми можуть бути пов'язані із масштабним технічним збоєм, котрий і вплинув на роботу окремих сервісів.

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Українці скаржаться на масштабний збій у роботі «Нової пошти» скріншот

Водночас деякі користувачі відзначають, що відстежити та оплатити посилку вдається на сайті компанії. Крім того, працюють повідомлення у Viber.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року «Нова пошта» повідомила про те, що тарифи на послуги будуть помітно підняті, оскільки компанія зіткнулася з викликами воєнного часу, зростанням цін на паливо та перебоями з електрикою. Відбулися й інші зміни, наприклад, компанія порівняла тарифи на доставлення посилки до відділення та поштомату, а також скасувала додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні.

До слова, «Нова пошта» відкривала свої відділення у декількох європейських країнах.