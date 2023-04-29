У системі «Приват24» стався масштабний збій

Люди не можуть сплатити покупки в магазині, а також переказати кошти з картки на картку

У роботі «Приватбанку» стався збій. Про це повідомляють користувачі.

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Люди не можуть сплатити покупки в магазині, а також переказати кошти з картки на картку.

На сайті банку оголошено про регламентні роботи щодо оновлення системи безпеки.

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Раніше «Приватбанк» заявляв про атаку колишніх власників під час війни

Також раніше повідомляли, що члени наглядової ради «Приватбанку» отримують щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським.