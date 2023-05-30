Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У роботі Vodafone стався масштабний збій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У роботі Vodafone стався масштабний збій
Користувачі Vodafone повідомили про відсутність зв'язку
фото: AFP

Фахівці компанії вже поінформовані про проблему та працюють над її вирішенням

Сьогодні, 30 травня, в Україні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Vodafone. У користувачів пропав зв'язок. Про це вони пишуть у коментарях під дописом на офіційній сторінці Vodafone у Facebook.

Судячи з коментарів, зв'язок зник щонайменше у Києві, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Водночас офіційні представники мобільного оператора зазначили, що фахівці вже поінформовані про проблему та працюють над її вирішенням. Причини збою наразі невідомі.

«Шановні клієнти, зараз є тимчасові обмеження щодо дзвінків та SMS у нашій мережі. Фахівці вже займаються їх вирішенням. У разі необхідності зробити дзвінок, будь ласка, скористайтесь месенджерами. Дуже вибачаємося за незручності», – відповів на скарги Vodafone.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone оновив свій застосунок самообслуговування My Vodafone для Android та IOS. Він став швидшим та простішим у користуванні, повідомляють у компанії.

До слова, у лютому мобільний оператор Vodafone підвищив абонплату у тарифах SuperNet.

Читайте також: Вежа Vodafone зупинила російську ракету, яка летіла на Запоріжжя (фото)
Теги: Vodafone мобільний зв’язок мобільні оператори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська ракета потрапила у вежу мобільного звʼязку
Вежа Vodafone зупинила російську ракету, яка летіла на Запоріжжя (фото)
6 травня, 03:21
Розробники зібрали усю важливу інформацію для абонента на головному екрані
Vodafone оновив застосунок самообслуговування
5 травня, 10:32
Користувачі Vodafone повідомили про відсутність зв'язку
У роботі Vodafone стався масштабний збій
Сьогодні, 22:25

Телеком

У роботі Vodafone стався масштабний збій
У роботі Vodafone стався масштабний збій
Колумбія та Замбія впровадять аналог «Дії»
Колумбія та Замбія впровадять аналог «Дії»
Усім штраф: Росія змушує операторів зв'язку стежити за громадянами
Усім штраф: Росія змушує операторів зв'язку стежити за громадянами
У WhatsApp з’явилась нова важлива функція для користувачів
У WhatsApp з’явилась нова важлива функція для користувачів
Європейські регулятори оштрафували Meta на €1,3 мільярда: що відомо
Європейські регулятори оштрафували Meta на €1,3 мільярда: що відомо
Санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року
Санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
26K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
17K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
14K
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт
11K
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту