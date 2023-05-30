У роботі Vodafone стався масштабний збій

Фахівці компанії вже поінформовані про проблему та працюють над її вирішенням

Сьогодні, 30 травня, в Україні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Vodafone. У користувачів пропав зв'язок. Про це вони пишуть у коментарях під дописом на офіційній сторінці Vodafone у Facebook.

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Судячи з коментарів, зв'язок зник щонайменше у Києві, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Водночас офіційні представники мобільного оператора зазначили, що фахівці вже поінформовані про проблему та працюють над її вирішенням. Причини збою наразі невідомі.

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«Шановні клієнти, зараз є тимчасові обмеження щодо дзвінків та SMS у нашій мережі. Фахівці вже займаються їх вирішенням. У разі необхідності зробити дзвінок, будь ласка, скористайтесь месенджерами. Дуже вибачаємося за незручності», – відповів на скарги Vodafone.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone оновив свій застосунок самообслуговування My Vodafone для Android та IOS. Він став швидшим та простішим у користуванні, повідомляють у компанії.

До слова, у лютому мобільний оператор Vodafone підвищив абонплату у тарифах SuperNet.