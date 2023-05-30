У роботі Vodafone стався масштабний збій
Фахівці компанії вже поінформовані про проблему та працюють над її вирішенням
Сьогодні, 30 травня, в Україні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Vodafone. У користувачів пропав зв'язок. Про це вони пишуть у коментарях під дописом на офіційній сторінці Vodafone у Facebook.
Судячи з коментарів, зв'язок зник щонайменше у Києві, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Водночас офіційні представники мобільного оператора зазначили, що фахівці вже поінформовані про проблему та працюють над її вирішенням. Причини збою наразі невідомі.
«Шановні клієнти, зараз є тимчасові обмеження щодо дзвінків та SMS у нашій мережі. Фахівці вже займаються їх вирішенням. У разі необхідності зробити дзвінок, будь ласка, скористайтесь месенджерами. Дуже вибачаємося за незручності», – відповів на скарги Vodafone.
Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone оновив свій застосунок самообслуговування My Vodafone для Android та IOS. Він став швидшим та простішим у користуванні, повідомляють у компанії.
До слова, у лютому мобільний оператор Vodafone підвищив абонплату у тарифах SuperNet.
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