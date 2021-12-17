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    Google представила спосіб прискорити роботу смартфонів

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    Розробники знайшли можливість покращити програмне забезпечення порівняно з Android 11 Go - Google представила спосіб прискорити роботу смартфонів
    Розробники знайшли можливість покращити програмне забезпечення порівняно з Android 11 Go
    фото: 9to5Google/YouTube

    Нова ОС запускатиме програми на 30% швидше, а анімація буде більш плавною

    Google представила спосіб прискорити роботу смартфонів на Android. Як повідомляє TechRadar, для цього розроблено 12 Go, версію ПЗ для бюджетних гаджетів.

    За даними корпорації, розробники знайшли можливість покращити програмне забезпечення порівняно з Android 11 Go. У новій версії обіцяють збільшений час автономної роботи.

    У компанії уточнили, що це буде досягатися за рахунок переходу додатків в режим сну, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу.

    У Google також повідомили, що нова ОС запускатиме програми на 30% швидше, а анімація буде більш плавною.

    Також у 12 Go додали можливість слухати новини та перекладати контент на дисплеї з однієї мови на іншу. Крім того, користувачі зможуть використовувати Nearby Share та Google Play для прямого обміну даними з іншими пристроями, як Bluetooth у мобільних.

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    Теги: Google діти технології Android
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    Google представила спосіб прискорити роботу смартфонів