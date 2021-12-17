Нова ОС запускатиме програми на 30% швидше, а анімація буде більш плавною

Google представила спосіб прискорити роботу смартфонів на Android. Як повідомляє TechRadar, для цього розроблено 12 Go, версію ПЗ для бюджетних гаджетів.

За даними корпорації, розробники знайшли можливість покращити програмне забезпечення порівняно з Android 11 Go. У новій версії обіцяють збільшений час автономної роботи.

У компанії уточнили, що це буде досягатися за рахунок переходу додатків в режим сну, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу.

У Google також повідомили, що нова ОС запускатиме програми на 30% швидше, а анімація буде більш плавною.

Також у 12 Go додали можливість слухати новини та перекладати контент на дисплеї з однієї мови на іншу. Крім того, користувачі зможуть використовувати Nearby Share та Google Play для прямого обміну даними з іншими пристроями, як Bluetooth у мобільних.

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