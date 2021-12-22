Конституційний суд аргументував рішення щодо заборони російських фільмів

Заборона на показ російських фільмів в Україні діє з 2015 року

Велика палата Конституційного суду України аргументувала рішення щодо визнання конституційними положення законів «Про телебачення і радіомовлення» і «Про кінематографію», які забороняють показ в Україні російських фільмів та санкціонують створення «чорного списку» російських артистів.

Зазначається, що 47 народних депутатів просили суд визнати такими, що не відповідають Конституції України окремі приписи законів № 3759 та № 9, пов’язані з забороною розповсюдження аудіовізуальних творів.

Розглянувши порушенні в поданні питання, Конституційний суд у рішенні вказав, що державна політика у сферах національної безпеки й оборони спрямована на забезпечення насамперед воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної безпеки України.

«Російська Федерація протягом тривалого часу проводила щодо України недружню державну політику, а у 2014 році грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України, норми міжнародного права та свої міжнародні зобов’язання», – визнає Конституційний суд.

Також вказується, що в умовах застосування РФ різних засобів цілеспрямованого формування негативного образу України протидія державі-агресору здійснюється також в інформаційній сфері як складник національної безпеки української держави. Для протидії загрозам парламент застосовує систему нормативних засобів забезпечення інформаційної безпеки України.

«Україна має право захищати свою незалежність, свій державний суверенітет і свою територіальну цілісність шляхом здійснення таких системних заходів і застосування засобів, що є співмірними, допустимими і прийнятними з огляду на рівень небезпеки, загроз і викликів, що постали перед нею», – визнав Конституційний суд.

«Обмеження, установлені першим реченням абзацу десятого частини другої статті 6 Закону № 3759, абзацом четвертим частини третьої, абзацом четвертим частини четвертої, частиною сьомою статті 15 закону № 9, є допустимими й прийнятними, не порушують прав на інформацію, свободу думки і слова та свободу творчості, не суперечать Конституції України.

Зазначені вище оспорювані приписи закону № 3759, закону № 9 мають правомірну мету й спрямовані на захист інформаційної безпеки, державного суверенітету і територіальної цілісності України, на унеможливлення деструктивного інформаційно-пропагандистського впливу та тиску держави-окупанта на свідомість і підсвідомість громадян України за допомогою аудіовізуальних творів та засобів», – підкреслюється в рішенні суду.

Також суд вказав, що особу, яка, зокрема, пропагувала насильство та закликала до повалення конституційного ладу в Україні, брала участь у діяльності незаконних збройних формувань та в бойових діях на території України у складі незаконних збройних формувань, висловлювала підтримку агресивної політики держави-окупанта та здійснювала пропаганду або інші дії, спрямовані на заперечення права Українського народу на власну державність, може бути включено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Водночас Конституційний суд України наголосив, що виклики та загрози, які постали перед українською державністю у зв’язку з тимчасовою російською окупацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей, а також постійні спроби держави-окупанта штучно дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема, шляхом цілеспрямованого формування негативного образу України та широкого застосування державою-окупантом викривленої й перекрученої інформації (зокрема, засобами, що їх застосовують у кінематографії, тобто через розповсюдження і демонстрування фільмів з тенденційним викладом та однобічним висвітленням подій і фактів, «демонізацію» прихильників українського національного відродження та цілеспрямовану руйнацію духовно-культурних основ української державності) обумовили потребу посилити стримування держави-окупанта та протидію російській агресивній державній політиці щодо України насамперед у інформаційній сфері.

Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Напередодні стало відомо, що Конституційний суд України визнав конституційними положення законів «Про телебачення і радіомовлення» і «Про кінематографію», які забороняють показ в Україні російських фільмів та санкціонують створення «чорного списку» російських артистів.

Народні депутати, які в основному входили до складу тодішнього «Опозиційного блоку», намагались оскаржити низку положень, більшість із яких стосувалися створення Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Крім того, депутати намагались оскаржити заборону на трансляцію фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.

Нагадаємо, що заборона на показ російських фільмів в Україні діє з 2015 року. Одночасно була введена заборона трансляції будь-яких фільмів, знятих фізичними та юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року.

Тоді ж у законі про телебачення і радіомовлення окремо була прописана заборона фільмів за участю акторів, музикантів, авторів сценарію, режисерів, продюсерів, які потрапили до спеціального переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (повинен публікуватися на сайті Мінкульту).

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