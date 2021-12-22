Підсумки року: в Україні зареєстровано менше нових компаній, ніж у 2020

Найбільше нових підприємців у 2021 році зареєстровано саме в літні місяці ‒ 82 249 ФОПів

2021 рік не виправдав покладених на нього надій, як рік бурхливого відновлення ділової активності

За підсумками 2021 року (1 січня ‒ 15 грудня) в Україні зареєстровано 37 975 нових компаній. Це майже на 1,4 тис менше ніж минулоріч.

Впродовж цього року в Україні щомісяця у середньому з'явилося на понад 110 компаній менше, ніж у минулому. У той же час динаміка реєстрації нових приватних підприємців (ФОП) протилежна ‒ зростання на понад 8%. Про це свідчать дані модулю «Аналіз ринків» від YouControl.

Отже, щодо двох останніх років, то у 2021 році, у порівнянні з 2020, відкрито на неповних 4% менше компаній (комерційних організаційно-правових форм) та на понад 8% більше ФОПів. Якщо минулого року кількість новостворених не перевищувала 247 518 фізичних осіб підприємців (ФОП), то станом на 15 грудня 2021 року було відкрито 268 797 нових ФОПів. Щодо компаній, то кількість відкритих за рік знизилася з майже 39,5 тис до 38 тис.

Доктор економічних наук, фінансовий аналітик YouControl, Роман Корнилюк пояснив, що коливання кількості новостворених компаній та ФОПів у 2021 році в порівнянні з минулим роком не варто сприймати як свідчення якогось явного тренду, адже відмінності у кількості реєстрацій у межах +/-10% є близькими до статистичної похибки.

«Єдиний вагомий висновок, який можна зробити, поглянувши на цьогорічну статистику темпів відкриття нового бізнесу ‒ це те, що 2021 рік не виправдав покладених на нього надій, як рік бурхливого відновлення ділової активності. Навпаки, внаслідок кількох потужних коронавірусних хвиль, посилення карантинних обмежень, інфляційного тиску та відсутності структурних реформ, темпи економічного відновлення виявились млявими. Прогноз зростання ВВП довелось знизити, це все негативно відобразилось на темпах відкриття нових компаній, які потенційно могли бути значно вищими. Певне зростання кількості новостворених ФОПів має очевидну причину ‒ поки що сприятливий режим оподаткування даних суб'єктів господарювання», – каже експерт.

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Якщо подивитися на кількість зареєстрованих компаній у 2021 році помісячно, то спостерігається більш-менш пропорційна активність. Дещо більше нових компаній зареєстровано за три місяці весни (10 749 юросіб з комерційною ОПФ) та три місяці осені (10 507 компаній). Місяць-лідер за кількістю відкриттів юросіб ‒ квітень (4095 реєстрацій). Найменша активність спостерігається взимку. Особливо на цьому фоні виділяється грудень ‒ всього 964 компанії за 15 календарних днів.

У випадку з фізичними особами підприємцями ситуація інша. Найбільше нових підприємців у 2021 році зареєстровано саме в літні місяці ‒ 82 249 ФОПів. Найменша активність спостерігається взимку ‒ 48 806 новостворених. Як і у випадку з юридичними особами комерційних ОПФ, грудень демонструє найнижчі показники. Всього 5 711 ФОПів за півмісяця.

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Між іншим, самостійно моніторити кількість нових компаній та підприємців можна за допомогою модулю «Аналіз ринків» від YouControl. Він надає дані про актуальне становище на ринку всіх українських компаній. У вкладці «Нові компанії та ФОП» доступний повний аналіз ринку різних галузей, з окремою аналітикою щодо новостворених підприємств. А також: