«Київстар» назвав категорії абонентів, яким знизять тарифи на зв'язок

Оператор оголосив про зниження вартості тарифних планів

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про зниження вартості тарифних планів і щомісячної абонплати для деяких категорій користувачів. Про це повідомляє видання Today.

Учасниками акції від «Київстар» можуть стати абсолютно всі абоненти оператора стільникового зв'язку, які вперше підключилися до тарифів лінійки пакетів послуг «Все разом». До кінця осені 2021 року абоненти, які підключили будь-який з тарифних планів – «Все разом Базовий», «Все разом Базовий ТБ», «Все разом Вигідний» і «Все разом Вигідний ТВ», отримають можливість оплачувати послуги за зниженими тарифами до завершення акції.

Щомісячна плата в середньому знижена на 50 грн. Абоненти, які обрали тарифні плани «Все разом Ігровий», «Все разом Щедрий», зможуть користуватися акційною пропозицією і платити мінімальні суми за використання тарифу до кінця серпня 2022 року.

Українським користувачам також нагадали, що «Київстар» з 14 вересня змінює правила надання послуги «Екстра гроші». Мінімальна сума становитиме 15 грн, які будуть зараховані на бонусний рахунок абонента без будь-яких умов.

Нагадаємо, нещодавно мобільні оператори запустили інтернет 4G на останній станції київського метро – «Теремки».