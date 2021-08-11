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    Хто з українських політиків купує лайки у Фейсбуці? Дослідження

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    Всього за два роки реклама в інтернеті загалом та в соцмережах зокрема стала для політиків одним з основних способів комунікації - Хто з українських політиків купує лайки у Фейсбуці? Дослідження
    Всього за два роки реклама в інтернеті загалом та в соцмережах зокрема стала для політиків одним з основних способів комунікації
    Фото з відкритих джерел

    У ТОПі домінують представники партії «За майбутнє», а також медіа Віктора Медведчука

    За два роки реклама в інтернеті загалом та в соцмережах зокрема стала для політиків одним з основних способів комунікації. Перше місце за витратами на таку рекламу займає сторінка Олександра Шевченка, який навесні балотувався до Верховної Ради на 87-му окрузі. Про це йдеться у матеріалі «Королі Фейсбуку. Скільки грошей на лайки витрачають Медведчук, Гройсман та Яценюк» із посиланням на аналіз руху «Чесно».

    У 2021-му Шевченко витратив $49,2 тис. Загалом від червня 2019-го року його сторінка вклала у рекламу майже $130 тис. Олександр Шевченко найчастіше просував власні ефіри на телеканалах та будівництво автодоріг та іншої інфраструктури фірмою ПБС (фірма виграє тендери на мільярди гривень й формально Шевченко нею не володіє).

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    На другому місці за витраченими коштами на рекламу у Facebook – головна сторінка партії «Слуга народу», яка вклала понад $47 тис. На третьому місці опинилася сторінка Арсенія Яценюка, який вклав лише у 2021-му у рекламу $40 тис.

    Четверте-п'яте місця за сторінками «Політична партія «За майбутнє» та «Жіночий рух «За Майбутнє». Разом вони вклали у рекламу $57,9 тис.

    На шостому місці – новостворена сторінка «Перший незалежний». Телеканал лише за п’ять місяців існування вклав у рекламу Facebook $16,9 тис. доларів і потрапив у десятку сторінок з найбільшими витратами.

    До ТОП-20 також потрапили сторінки «112.ua» і «Newsone TV». Загалом телеканали, що пов'язані з Віктором Медведчуком, за перші шість місяців 2021 року витратили на рекламу понад $46 тис.

    Із двадцятки лідерів, порівняно із 2020-м, «випали» сторінки партій «Наш край», «Демократична сокира», «Партії Шарія», «Пропозиції» та «Перемога Пальчевського» (остання взагалі припинила рекламуватися, але продовжує оновлюватися), політикині Ірини Верещук, медіа «Шустер Online».

    Читайте також: «Королі Фейсбуку. Скільки грошей на лайки витрачають Медведчук, Гройсман та Яценюк»
    Теги: Володимир Гройсман будівництво партії Facebook реклама Наш край Олександр Шевченко За майбутнє
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    Хто з українських політиків купує лайки у Фейсбуці? Дослідження