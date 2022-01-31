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    У Нью-Йорку знайшли мертвою «Міс США - 2019»

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    Міс США - 2019 Кріст знайшли мертвою в Нью-Йорку - У Нью-Йорку знайшли мертвою «Міс США - 2019»
    Міс США - 2019 Кріст знайшли мертвою в Нью-Йорку
    фото: chesliekryst/instagram.com

    Челсі Кріст була знайдена загиблою поряд з хмарочосом у Нью-Йорку

    «Міс США - 2019» Челсі Кріст була виявлена мертвою біля хмарочоса в Нью-Йорку. Про це повідомляє видання New York Post.

    Тіло 30-річної моделі знайшли вранці у неділю, 30 січня, біля 60-поверхового хмарочоса. Тут були апартаменти знаменитості.

    Челсі Кріст бачили востаннє на 29 поверсі. Пізніше було знайдено записку, що переможниця конкурсу краси хоче залишити все майно своєї матері.

    Перед смертю Кріст опублікувала у своєму акаунті Instagram пост зі словами: «Нехай цей день принесе вам спокій».

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    Допис, поширений Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

    Видання наводить заяву сім'ї моделі: «Ми спустошені та глибоко засмучені, повідомляючи вам про кончину нашої улюбленої Челсі. Вона випромінювала яскраве світло, яке наділяло інших людей по всьому світу її красою та силою».

    До слова, на 86-му році життя помер актор Леонід Куравльов.

    Теги: США смерть майно Instagram
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    У Нью-Йорку знайшли мертвою «Міс США - 2019»