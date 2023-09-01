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Київстар та Vodafone підвищили тарифи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київстар та Vodafone підвищили тарифи
Абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах
фото: Radiotrek

Користувачам багатьох тарифних планів доведеться платити зовсім інші суми за послуги

Абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах відсьогодні.

Найбільший оператор України перерахував тарифні плани з Інтернетом на максимальній швидкості – в результаті зросла кількість гігабайт. Зміни зачеплять абонентів таких тарифів Київстар:

  • Максимальний Безлім,
  • Максимальний Безлім 300,
  • Максимальний Безлім 400,
  • Максимальний Безлім 400 (2018),
  • Максимальний безлім 2019,
  • Київстар 4G Extra+ 2018,
  • Smart Max.

У разі виникнення будь-яких запитань клієнти мобільного оператора можуть отримати відповідь за номером 477*9.

Зміна цін Vodafone торкнеться бізнес-клієнтів, зокрема, тарифів Start, Pro і Unlim. Для нових абонентів, які є фізичними особами-підприємцями або юридичними особами, передбачена знижка в 50% на цілий рік за наступними тарифними планами:

  • Business Start за ціною 155 грн/місяць (77,50 грн зі знижкою). Абонентам доступно 10 ГБ мобільного Інтернету (раніше було 5 ГБ), 120 хвилин для дзвінків по території України (було 100 хвилин), 120 SMS на номери всіх мобільних операторів (було 100);
  • Business Pro - 200 грн/місяць (100 грн зі знижкою). За ці гроші передбачено 22 ГБ мобільного Інтернету (раніше було 20 ГБ), 180 хвилин для дзвінків по території України (було 150 хвилин), 180 SMS на номери всіх мобільних операторів (було 150);
  • Business Unlim — 270 грн/місяць (135 грн зі знижкою) з безлімітним доступом до Інтернету, 300 хвилин на розмови (замість 250 хвилин), а також 300 SMS по Україні (було 250).

Нагадаємо, Верховний Суд підтвердив правомірність накладення штрафу Антимонопольним комітетом (АМКУ) на ПрАТ «ВФ Україна» у розмірі 1,8 млн грн за неправдиву інформацію у рекламі. Оператор не повідомив інформацію про автоматичні відрахування бонусних коштів на абонентську плату й інші додаткові послуги, згідно з обраним тарифним планом, не попереджалося про обов'язковість підключення до окремо визначених тарифних планів для активації акцій та ін.

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Теги: гроші Україна Vodafone послуги Київстар

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