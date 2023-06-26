Vodafone сплатить майже 1,8 мільйона грн за неправдиву інформацію в рекламі

Оператор не повідомив інформацію про автоматичні відрахування бонусних коштів на абонентську плату

Мобільний оператор надавав неповну й неточну інформацію, внаслідок замовчування фактів

Верховний Суд підтвердив правомірність накладення штрафу Антимонопольним комітетом (АМКУ) на ПрАТ «ВФ Україна» у розмірі 1,8 млн грн за неправдиву інформацію у рекламі. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

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Так, Касаційний господарський суд в складі Верховного суду залишив без задоволення касаційну скаргу ПрАТ «ВФ Україна» на постанову Північного апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду міста Києва, якими відмовлено у позові компанії про визнання недійсним та скасування рішення Комітету від 23.12.2021 № 715-р.

У Антимонопольному комітеті нагадали, що зазначеним рішенням у 2021 році було визнано порушенням, передбаченим статтею 15 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», поширення мобільним оператором у рекламі власних акцій «Лови гроші в смартфон. Купуй акційний смартфон та отримай 100 грн на бонусний рахунок», «Купуй смартфон – отримуй до 1000 грн на 4G Інтернет», «Кешбек до 1000 грн на зв'язок до всіх смартфонів» та «Купуй смартфон - лови знижку до 1000 грн на 4G Інтернет» інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей про нарахування абонентам знижки/кешбеку у вигляді грошових коштів та неповної і неточної інформації, внаслідок замовчування окремих фактів.

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Зокрема, оператор не повідомив інформацію про автоматичні відрахування бонусних коштів на абонентську плату й інші додаткові послуги, згідно з обраним тарифним планом, не попереджалося про обов'язковість підключення до окремо визначених тарифних планів для активації акцій: «Подарунки коханим», «Кешбек на смартфони», «Потужний смартфон від Vodafone» під час проведення яких поширювались твердження:

«Купуй смартфон – отримуй до 1000 грн на 4G Інтернет»;

«Кешбек до 1000 грн на зв'язок до всіх смартфонів»;

«Купуй смартфон – лови знижку до 1000 грн на 4G Інтернет».

Крім того, оператор не попередив про заборону зміни тарифних планів, що могло вплинути на наміри певного кола осіб придбати товари і послуги ПрАТ «ВФ Україна».

Комітет визнав такі дії порушенням законодавства та наклав на відповідача штраф у розмірі 1 760 749,00 грн.

Нагадаємо, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років.

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До слова, в Україні хочуть заборонити купувати авто боржникам за послуги Житлово-комунального господарства. Це передбачає новий урядовий законопроєкт №9363, зареєстрований у Верховній Раді.