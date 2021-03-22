Чи потрібно відключати інтернет на смартфоні

Рекомендується відключати мобільний інтернет на телефоні, коли в ньому немає потреби

Що відбувається з телефоном, якщо не відключати мобільний інтернет

Одна з головних відмінностей смартфона від звичайного телефону полягає в тому, що на смартфоні можуть бути запущені фонові процеси. Навіть якщо пристрій лежить в кишені і не використовується власником, він автоматично перевіряє дані, надсилає повідомлення та викачує оновлення для додатків, пише видання GSMinfo.

Ці дії об’єднує два фактори:

вони витрачають заряд батареї;

вони не працюють без доступу до інтернету.

Щоб заощадити заряд, а в результаті і продовжити життя акумулятора (адже чим частіше заряджати телефон, тим швидше закінчиться термін служби батареї), необхідно вимикати мобільний інтернет на телефоні.

По можливості рекомендується якщо не вимикати інтернет повністю, то хоча б переходити на мережу Wi-Fi, адже вона економічніша, і з нею телефон повільніше розрядиться.

Особливу увагу варто приділяти автоматичним оновленням додатків.

Ще важливо пам’ятати про GPS. Якщо визначення місця розташування завжди активно і постійно відстежує розташування телефону, то і заряд батареї витрачатиметься значно швидше.

Рекомендується включати визначення геолокації тільки тоді, коли це дійсно потрібно, наприклад, під час використання навігатора або онлайн карт.

Запущені на телефоні фонові процеси загрожують не тільки витратою заряду батареї, а й витратою інтернет-трафіку. Користувачам, чий тариф включає безлімітний мобільний інтернет, ця новина не така страшна. А ось обмежений трафік може швидко витратитись, наприклад, через автоматичні оновлення додатків.

Оновлення інформації та отримання push-повідомлень (в месенджерах і т.д.) також витрачає трафік.

Щоб уникнути зайвих витрат на мобільний зв’язок, рекомендується відключати мобільний інтернет на телефоні тоді, коли ним не потрібно активно користуватися. Через це фонові процеси не зможуть запуститися і не будуть використовувати інтернет-трафік.