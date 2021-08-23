30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Харків

За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання

Турбіни з Харкова працюють на електростанціях 45 країн

«Турбоатом» – це флагман українського турбобудування, що виготовив 2 тис. турбін для чотирьох континентів. Турбіни заводу працюють на електростанціях 45 країн у Європі, Азії, Африці та Америці.

Складну наукомістку енергетичну продукцію виготовляють на унікальному обладнанні та це неможливо зробити без енергоносіїв, зокрема газу.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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