30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Харків
Турбіни з Харкова працюють на електростанціях 45 країн
«Турбоатом» – це флагман українського турбобудування, що виготовив 2 тис. турбін для чотирьох континентів. Турбіни заводу працюють на електростанціях 45 країн у Європі, Азії, Африці та Америці.
Складну наукомістку енергетичну продукцію виготовляють на унікальному обладнанні та це неможливо зробити без енергоносіїв, зокрема газу.
З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.