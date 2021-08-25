30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Харківщина
Проєктна потужність Малинівського склозаводу на місяць – 18 млн склянок та банок
Малинівський склозавод розташований у Чугуївському районі Харківської області. Він спеціалізується на виробництві різноманітної склотари для лікеро-горілчаної та консервної промисловості.
Компанія виробляє продукцію за допомогою сучасного європейського обладнання. Продуктивність цього обладнання дозволяє випускати велику кількість пляшок за короткий час. Проєктна потужність підприємства на місяць – 18 млн склянок та банок. Експортують малинівську склотару і на ринок Європейського Союзу.
З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.