  1. Головна
  2. Главком-ТВ
рус
    Главком-ТВ

    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Харківщина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Харківщина

    Проєктна потужність Малинівського склозаводу на місяць – 18 млн склянок та банок

    Малинівський склозавод розташований у Чугуївському районі Харківської області. Він спеціалізується на виробництві різноманітної склотари для лікеро-горілчаної та консервної промисловості.

    Компанія виробляє продукцію за допомогою сучасного європейського обладнання. Продуктивність цього обладнання дозволяє випускати велику кількість пляшок за короткий час. Проєктна потужність підприємства на місяць – 18 млн склянок та банок. Експортують малинівську склотару і на ринок Європейського Союзу.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: Харківщина РГК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Харківщина