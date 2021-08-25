30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Харківщина

Проєктна потужність Малинівського склозаводу на місяць – 18 млн склянок та банок

Малинівський склозавод розташований у Чугуївському районі Харківської області. Він спеціалізується на виробництві різноманітної склотари для лікеро-горілчаної та консервної промисловості.

Компанія виробляє продукцію за допомогою сучасного європейського обладнання. Продуктивність цього обладнання дозволяє випускати велику кількість пляшок за короткий час. Проєктна потужність підприємства на місяць – 18 млн склянок та банок. Експортують малинівську склотару і на ринок Європейського Союзу.

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