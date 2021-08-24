30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Кривий Ріг

За 30 років Незалежності в Україні з’явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання

Південний ГЗК – перше підприємство у Криворізькому залізорудному басейні, що спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди

Південний гірничо-збагачувальний комбінат сьогодні залишається флагманом гірничорудної галузі України.

За 60 років на комбінаті видобули понад 1,5 млрд тонн залізорудної руди, виробили майже 740 млн тонн концентрату та понад 363 млн тонн агломерату. Зараз на підприємстві працюють 6 тис. осіб.

На ПГЗК уперше в галузі випробували нові типи буріння та провели короткоуповільнене підривання під час масових вибухів. Саме тут впровадили такі прогресивні рішення як багатостадійна схема глибокого збагачення магнетитових кварцитів, принципово нова схема виробництва залізорудних окатишів, провели перші промислові випробування збагачення окиснених руд тощо.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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