У Кривому Розі поховали вбитого мера: відспівував сам Новинський (фото)

Відспівування Павлова відбулося у Свято-Миколаївському храмі Московського патріархату

У Кривому Розі на Центральному кладовищі поховали мера міста Костянтина Павлова. Про це пише місцеве видання «Перший Криворізький».

Так, в драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася церемонія прощання з міським головою, а відспівування ж пройшло в Свято-Миколаївському храмі Московського патріархату. Панихиду провели представники РПЦ в Україні – митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем та протодиякон Вадим Новинський.

Місцеві видання пишуть, що прощатися з мером прийшло близько 20 тисяч людей, а скорботну процесію з труною жителі Кривого Рогу зустріли «коридором і аплодисментами».

Проводжаючи в останню путь Костянтина Павлова, з промовами виступили заступник міського голови Євген Удод, колишній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, а також син Костянтина Павлова. Він зазначив, що «пишався, пишається і буде пишатися своїм батьком».

Поховали Костянтина Павлова на міському кладовищі поряд з іншим мером Кривого Рогу – Григорієм Гутовським.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

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