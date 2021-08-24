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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Львівщина

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Львівщина

    За 30 років Незалежності в Україні з’явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання

    Продукція «Галичини» народжується у Радехові

    Виробничі потужності ТМ «Галичина» розташовані на Західній Україні: у містечку Радехів Львівської області. Спочатку завод виробляв масло та згущене молоко, а потім його поступово модернізували; почалося виробництво сметани та молока. Після 2000 року був здійснений запуск виробництва кефіру та йогурту. Він відкрив нову сторінку в історії компанії та заводу. «Галичина» зростала, а продукція ставала дедалі затребуванішою.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: економіка Львівщина завод РГК
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Львівщина