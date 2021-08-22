30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Сумщина

За 30 років Незалежності в Україні з’явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

Клінкерна цегла українського підприємства «Керамейя» експортується в 11 країн

Сумське підприємство «Керамейя» було побудоване з нуля за кошти іноземних інвесторів у 2008 році. Сьогодні ця компанія відома в Україні та за її межами.

Зараз на підприємстві виробляють 100 млн цеглин на рік, які обпалюють в одній з найбільших газових печей у Європі. Клінкерна цегла експортується в 11 країн світу і має гарантію – 100 років.

Заснування компанії «Керамейя» – доказ того, що в Україні можна з нуля збудувати бізнес, який буде успішним у країні та за її межами.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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