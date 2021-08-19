На жоден концерт до Дня Незалежності мене не запросили – Марія Бурмака

На жоден концерт до Дня незалежності 24 серпня співачку ніколи ніхто не запрошував

На жоден концерт до Дня Незалежності 24 серпня ніколи не запрошували співачку Марію Бурмаку. Про це народна артистка України сама повідомила в інтерв’ю «Телеграфу».

Співачка зізналася: для неї День проголошення незалежності був дуже довгоочікуваним днем. «За цей час – 30 років української незалежності було дуже багато моментів, коли треба було шукати сили, щоб іти вперед. Ось фестиваль «Оберіг» 89 року, «Червона рута», де я співала пісні, не вірші, Олександра Олеся «Ой, не квітне, весно», «Мій народ в кайданах», наприклад. Це було 32 роки тому, але і за цей період було дуже багато моментів, коли я відчувала себе з однієї сторони небажаною. Я ж брала участь і в 2004 році – Помаранчева революція, і в 2013 рік – я була на сцені, до того голодування студентів. Від певного моменту тиску до моменту відчуття себе якоюсь непотрібною», – розповіла Бурмака.

З її слів, зараз вона отримує багато дзвінків з проханням розказати про події 30-річної давності. «Але тим не менше на жодному концерті до Дня незалежності 24 серпня я не співаю, мене ніхто не запросив. Це теж такі відчуття, які потребують осмислення і знаходження в собі сили іти далі», – наголосила вона.

Співачка підкреслила, що не мала якихось очікувань з приводу цьогорічного концерту до 30-річчя Незалежності України.

«Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було дуже очікувань якихось з приводу цього концерту. Чесно сказати, взагалі – ні. Але я вважаю, що Україна велика. У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але у роботі артиста завжди є момент, коли ти мусиш зібрати себе в кулак і іти далі. Тому колись це був тиск, деколи це була байдужість, деколи я просто не до часу приходилась», – констатувала вона.

До слова, 24 серпня на Національному спорткомплексі «Олімпійський» виступлять 35 виконавців і гуртів. До обраного співочого пулу потрапили Ірина Білик, Тарас Петриненко, Софія Ротару, Ніна Матвієнко, Наталія Могилевська, Віктор Павлік, Потап, Оля Полякова, Монатік, Вєрка Сердючка, гурти Воплі Відоплясова, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи, Національний академічний ансамбль ім. Вірського та інші.

Народний артист України Павло Зібров, якого не запросили співати на «Олімпійському» в День Незалежності, заборонив Бабкіну виконувати «Хрещатик» на концерті до Дня Незалежності.

Нагадаємо, 22 серпня о 21:00 в центрі Києва на Михайлівській площі відбудеться унікальна музична подія – концерт-подорож «Ковчег «Україна»: десять століть української музики», що поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.