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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Волинь

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання. - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Волинь
    За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

    «Едельвіка» – це виробництво понад 150 тис. вишиванок на рік

    Луцьке підприємство «Едельвіка» – це сімейна справа, тут бережуть давні родинні традиції, з яких складається унікальний код нації.

    На фабриці виготовляють лляні та конопляні тканини, повертаючись до джерел українського національного вбрання. Основа колекцій – вишиванки. Це єдине в країні підприємство повного виробничого циклу. Тканини, сорочки та сукні експортують до Італії, Чехії, Казахстану, Канади та інших країн.

    Щороку 250 фахівців «Едельвіки» виготовляють більш як 1 млн м тканини та понад 150 тис. вишиванок, аксесуарів та елементів декору.

    Сучасне високотехнологічне обладнання підприємства не шкодить екології. Тут є випробувальна лабораторія та власна газова котельня з потужностями, економічно вигідними для сушильно-ширильних машин.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: економіка Волинська область РГК
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Волинь