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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Закарпаття

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання. - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Закарпаття
    За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.
    Фото: zakarpattya.net.ua

    Закарпатський завод «Єврокар» випустив майже 200 тис машин

    Закарпатський завод «Єврокар» – офіційний виробник Škoda в Україні. Це підприємство є одним з найбільших наших виробників легкових автомобілів, на якому створено виробництво за стандартами Volkswagen Group.

    З 2001 року на заводі «Єврокар» випускалися моделі автомобілей брендів Volkswagen, Audi, Seat і Škoda. Зараз усі виробничі потужності підприємства віддані під виробництво автомобілів Škoda. Тільки за минулий рік з конвеєра «Єврокар» вийшло 3386 авто. А загалом завод випустив майже 200 тис. машин.

    Імпортуючи необхідні деталі в Україну, підприємство сплатило 0,5 млрд грн митних платежів до державного бюджету. Загальний обсяг інвестицій у «Єврокар» – $250 млн.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: економіка Закарпаття завод РГК Volkswagen Audi
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Закарпаття