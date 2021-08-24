30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Закарпаття

За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

Закарпатський завод «Єврокар» випустив майже 200 тис машин

Закарпатський завод «Єврокар» – офіційний виробник Škoda в Україні. Це підприємство є одним з найбільших наших виробників легкових автомобілів, на якому створено виробництво за стандартами Volkswagen Group.

З 2001 року на заводі «Єврокар» випускалися моделі автомобілей брендів Volkswagen, Audi, Seat і Škoda. Зараз усі виробничі потужності підприємства віддані під виробництво автомобілів Škoda. Тільки за минулий рік з конвеєра «Єврокар» вийшло 3386 авто. А загалом завод випустив майже 200 тис. машин.

Імпортуючи необхідні деталі в Україну, підприємство сплатило 0,5 млрд грн митних платежів до державного бюджету. Загальний обсяг інвестицій у «Єврокар» – $250 млн.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

Детальніше читайте тут: