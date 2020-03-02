У Москві зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус



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У Москві зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Пацієнт проходить комплекс діагностичних заходів

Росспоживнагляд підтвердив перший випадок зараження коронавірусів в Москві. Хворий росіянин Давид Беров недавно повернувся з Італії.

Про це інформує «МБХ медіа» з посиланням на пацієнта Інфекційної клінічної лікарні Москви № 1.

За його словами, з ним перебуває чоловік, який заразився в Мілані.

«Він повідомив мені, що у нього підтвердили коронавірус. Нас шестеро людей лежало в палаті. У нього були підозрілі аналізи. Зараз його перевели в окремий бокс, нас трьох — хто лежав з ним — також помістили в окремий бокс. У палаті було ще двоє осіб, де вони зараз, я не знаю», — розповів він.

Остаточний діагноз ще не встановлений, заявили в Департаменті охорони здоров'я Москви. Пацієнт проходить комплекс діагностичних заходів.

Усіх пацієнтів із загальної палати перевели в окремий бокс — прозорий і з відеоспостереженням.

Відзначається, що в Росії діє триетапна процедура діагностування коронавірусу. Спочатку діагноз поставили в інфекційній лікарні №1 Москви, після чого його підтвердили в Росспоживнагляді.

Тепер аналізи направлені в новосибірський центр «Вектор», де винесуть остаточне рішення.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.