  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Москві зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

    • Розсилка
    У Москві зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус - У Москві зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
    У Москві зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

    Пацієнт проходить комплекс діагностичних заходів

    Росспоживнагляд підтвердив перший випадок зараження коронавірусів в Москві. Хворий росіянин Давид Беров недавно повернувся з Італії. 

    Про це інформує «МБХ медіа» з посиланням на пацієнта Інфекційної клінічної лікарні Москви № 1.

    За його словами, з ним перебуває чоловік, який заразився в Мілані.

    «Він повідомив мені, що у нього підтвердили коронавірус. Нас шестеро людей лежало в палаті. У нього були підозрілі аналізи. Зараз його перевели в окремий бокс, нас трьох — хто лежав з ним — також помістили в окремий бокс. У палаті було ще двоє осіб, де вони зараз, я не знаю», — розповів він.

    Остаточний діагноз ще не встановлений, заявили в Департаменті охорони здоров'я Москви. Пацієнт проходить комплекс діагностичних заходів.

    Усіх пацієнтів із загальної палати перевели в окремий бокс — прозорий і з відеоспостереженням.

    Відзначається, що в Росії діє триетапна процедура діагностування коронавірусу. Спочатку діагноз поставили в інфекційній лікарні №1 Москви, після чого його підтвердили в Росспоживнагляді.

    Тепер аналізи направлені в новосибірський центр «Вектор», де винесуть остаточне рішення.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Росія Росспоживнагляд чоловік аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ