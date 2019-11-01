Справа МН17: у Нідерландах для слухання призначили всіх суддів



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Суд у справі збитого літака рейсу МН17 розпочнеться у Нідерландах 9 березня 2020 року

Колегія суддів тепер у повному складі й налічує трьох основних суддів, а також двох резервних

У Нідерландах для слухання справи про катастрофу у липні 2014 року літака рейсу МН17 призначено другого резервного суддю - Едіт Поппе-Гілесен.

Про це «Укрінформу» повідомили у суді Гааги.

Колегія суддів тепер у повному складі й налічує трьох основних суддів, а також двох резервних.

Вони потрібні для того, щоб замінити когось з основної трійки суддів, наприклад, у разі хвороби, аби розгляд справи тривав без перерв.

Суд у справі збитого літака рейсу МН17 розпочнеться у Нідерландах 9 березня 2020 року. Головуватиме суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Резервний суддя - Даан Гласс.

До слова, в ООН сподіваються, що всі держави-члени будуть співпрацювати щодо розслідування трагедії збитого над Донбасом влітку 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу MH17.

Державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален заявила, що Рада Європи сприятиме притягненню до відповідальності причетних до збиття пасажирського літака рейсу МН17.

До слова, в Україні почалися зйомки фільму про катастрофу МН17, який знімає українська команда на чолі з режисером Романом Любим коштом українського культурного фонду й уряду Канади.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.