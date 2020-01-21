У Раді НБУ оцінили шанси Коломойського повернути Приватбанк



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НБУ вже витратив майже мільярд гривень на судові тяжби у справі «Привату», - економіст

Шанс є завжди у всіх, проте в кожній справі потрібно захищати інтереси держави Україна, - Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що олігарх Ігор Коломойський має шанс повернути ПриватБанк. Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Данилишина, шанс є завжди у всіх, проте він у цій ситуації поділяє позицію президента Володимира Зеленського, що «в кожній справі потрібно захищати інтереси держави Україна, кожного українця». «Це питання або судових рішень, або інших процедур: все залежить від того, що Коломойський запропонує державі і яку тактику виберуть теперішні власники банку. Це питання ділових конструктивних переговорів колишніх і теперішніх власників, я закликаю до конструктивного діалогу», - підкреслив голова Ради НБУ.

Данилишин стверджує, що на сьогодні протистояння держави Україна, як нинішнього власника ПриватБанку і бізнесмена Коломойського, як колишнього власника «зводиться тільки до зростання судових витрат». «Тільки НБУ за ці роки вже витратив майже мільярд гривень на судові тяжби в інстанціях різних рівнів у справі «Привату». Знаєте скільки судів різного рівня в даний час відбувається з тематики Приватбанку? Більше 600! А сам «Приват» скільки витрачає на суди з колишнім власником? А ці кошти могли б надійти до бюджету», - говорить голова Ради Нацбанку.

Голова ради НБУ спрогнозував строки приватизації Приватбанку. Він вважає, що це може трапитися після завершення судових процесів. «Думаю, якщо одна із сторін не ініціює мирову угоду, то потрібно три-п’ять років, може, більше», - зазначив Данилишин.

Як повідомлялося, керівника Приватбанку хочуть звільнити через суд. Печерський райсуд м. Києва 23 грудня відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про «оскарження бездіяльності наглядової ради» та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.

До слова, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.

Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.

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