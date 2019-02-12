Експерти про нову холодну війну: Чи готова Росія до «гібридного» наступу в Європі? трансляція



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РФ може застосувати нову гібридну війну в ЄС Фото: radiosvoboda.org

Розрив Договору між США та РФ про РСМД створює підґрунтя для нової «гонки озброєнь»

Сьогодні, 12 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Нова холодна війна. Чи готова Росія до нового «гібридного» наступу в Європі?».

Запрошені гості:

Ян Шир, Карлів університет, Прага, Чеська Республіка, спеціаліст з російських впливів у Європі;

Михайло Самусь, заступник директора з міжнародних питань, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння;

Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Як уже відомо, розрив договору між США та РФ про РСМД створює підґрунтя для нової «гонки озброєнь». Експерти вважають, що нова холодна війна буде «гідридною», складнішою за структурою, гравцями та ефектами.

Також експерти розповіли, чи зможе Росія використати свої впливи в Європі для розколу Євроатлантичного простору. Та на кого спиратиметься Росія у вирішенні своїх інтересів.

Фахівці проаналізували шанси для початку нової «ракетної кризи» та відповіли на питання - що це значить для країн Східної Європи та які наслідки очікувати для України?

Дивіться прес-конференцію тут:

Під час прес-конференції також було презентовано книгу «Російська агресія проти України». Книга, надрукована видавництвом «Karolinum» Карлового університету в Празі, присвячена комплексному аналізу російсько-українського конфлікту. Це перша наукова книга, видана в країнах ЄС, яка системно аналізує російсько-український конфлікт.