Індекc війни та глобальні тенденції у світі: прогноз експертів трансляція



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Індекс війни - проєкт річного моніторингу воєнних конфліктів у світі моніторингу світових конфліктів за 2019 рік

Сьогодні, 19 лютого, в пресцентрі «Главкома» відбулася пресконференція на тему: «Індекc війни та прогноз глобальних тенденцій у світі»

Запрошені гості:

директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк;

експерт Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Олійник.

Індекс війни - проєкт річного моніторингу воєнних конфліктів у світі моніторингу світових конфліктів за 2019 рік, за принципом ранжування воєнно-політичних конфліктів та дипломатичних зіткнень від найбільш гарячих і масштабних до найменш помітних, але потенційно небезпечних.

Методикою визначення індексу війни є розгляд наявних у світі конфліктів за 2019 рік через низку індикаторів, які окреслюють сутність, протікання конфлікту, його значення для регіональної та глобальної безпеки, класифікуючи їх за рівнем напруги, від найбільш гарячих до протистоянь мінімального рівня, а також прогнозується динаміка конфліктів. Глобальний прогноз на 2020 рік - дослідження, спрямоване на вироблення прогнозу глобальних тенденцій у світі, їхнього впливу на ситуацію в Україні протягом 2020 року.

Прогноз містить аналіз поточних тенденцій та рекомендації для поведінки політичних акторів. Після огляду глобальних безпекових та економічних тенденцій дослідження аналізує процеси у ключових регіонах світу. Особливої уваги приділено політиці Росії як головного воєнно-політичного ворога України.