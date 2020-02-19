Волкер не вірить у проведення виборів на окупованому Донбасі цього року



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Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер

Курт Волкер не розуміє, як можна провести чесні та вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили та бойовики

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер не вірить у можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу цього року.

Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

«Ні, не думаю, - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можливі вибори цього року. - Ну як ви можете провести чесні та вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили та бойовики? І оскільки я не вірю в те, що вони віддадуть контроль, то не бачу жодної можливості провести вибори», - додав Волкер.

Він також зазначив, що під час своєї роботи не чув жодних натяків від української влади на таку можливість.

«Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади щодо Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму щодо можливості проведення виборів. Можливо, це через те, що вони вміють перемагати на виборах, і це у них виходить дуже впевнено. Але жодного разу у жодних переговорах я не чув, щоби хтось навіть розглядав можливість провести вибори, доки територія лишається під російською окупацією», - сказав Волкер.

Дипломат нагадав, що подібні конфлікти у світі відбуваються не вперше, і намагання швидко провести вибори, як наприклад у Боснії, ні до чого доброго не призвели.

«Та я підкреслю: я ніколи не чув, щоби такий варіант розглядався Україною», - додав він.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков вважає, що перед проведенням виборів на Донбасі треба ухвалити закон про колаборантів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний контроль ділянки кордону із представниками ОРДЛО як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Він підтвердив намір провести місцеві вибори на окупованих територіях сходу вже восени цьогоріч.