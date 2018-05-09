Лава розтеклася дорогами Гаваїв: уся міць природи в одному захопливому відео
- Сьогодні, 11:59
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Розсилка
Розлиття лави
Наслідки виверження вулкану на Гаваях зафільмували
Виверження вулкану Кілауеа на Гаваях призвело до розлиття лави, яка спричинила значні руйнування. Зокрема, лава, що вилилася з вулкану досягла дороги. Процес застигання лави зафільмували на відео.
Очевидці кажуть, що процес розлиття лави супроводжувався запахом сірки.
Кілауеа є найактивнішим вулканом у світі.
Нагадаємо, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа.
5 травня у 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів.
У результаті виверження вулкана Кілауеа лавою було знищено декілька будинків.