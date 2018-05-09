Лава розтеклася дорогами Гаваїв: уся міць природи в одному захопливому відео

Наслідки виверження вулкану на Гаваях зафільмували

Виверження вулкану Кілауеа на Гаваях призвело до розлиття лави, яка спричинила значні руйнування. Зокрема, лава, що вилилася з вулкану досягла дороги. Процес застигання лави зафільмували на відео. Очевидці кажуть, що процес розлиття лави супроводжувався запахом сірки. Кілауеа є найактивнішим вулканом у світі. Нагадаємо, 4 травня на Гавайських