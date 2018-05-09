  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    Лава розтеклася дорогами Гаваїв: уся міць природи в одному захопливому відео

    Наслідки виверження вулкану на Гаваях зафільмували
    Виверження вулкану Кілауеа на Гаваях призвело до розлиття лави, яка спричинила значні руйнування. Зокрема, лава, що вилилася з вулкану досягла дороги. Процес застигання лави зафільмували на відео. Очевидці кажуть, що процес розлиття лави супроводжувався запахом сірки. Кілауеа є найактивнішим вулканом у світі. Нагадаємо, 4 травня на Гавайських
    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка
    Розлиття лави
    Розлиття лави

    Наслідки виверження вулкану на Гаваях зафільмували

    Виверження вулкану Кілауеа на Гаваях призвело до розлиття лави, яка спричинила значні руйнування. Зокрема, лава, що вилилася з вулкану досягла дороги. Процес застигання лави зафільмували на відео.

    Очевидці кажуть, що процес розлиття лави супроводжувався запахом сірки.

    Кілауеа є найактивнішим вулканом у світі.

    Нагадаємо, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа.

    5 травня у 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів.

    У результаті виверження вулкана Кілауеа лавою було знищено декілька будинків.

    Читайте також
    США вулкан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ