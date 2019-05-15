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    Прес-конференція патріарха Філарета

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    Патріарх Філарет - Прес-конференція патріарха Філарета
    Патріарх Філарет

    Філарет закликає предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди

    Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів прес-конференцію щодо останніх подій навколо Української православної церкви.

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    Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

    9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.

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