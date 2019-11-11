Творці фільму «Український флот. Столітня традиція» представили тизер і розповіли про зйомки трансляція



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Зйомки проходять не лише в Одесі, творча група працюватиме в Бердянську, Маріуполі і Миколаєві

Сергій Малярчук, продюсер фільму;

Павло Липа, оператор фільму.

Сьогодні, 11 листопада, в прес-центрі ІА «Главком» відбулася зустріч з творцями повнометражного документального фільмуЗапрошені гості:

Учасники зустрічі розказали про ідею створення повнометражного документального фільму, який присвячено столітній історії українського флоту. А також про те, де проходять зйомки та хто є героями фільму.

Творці стрічки презентували тизер фільму.

Зазначимо, що кіно розповідає історію від заснування та становлення українського флоту в часи Визвольних змагань 1917-1921рр., відновлення ВМС України, «холодної війни» з Чорноморським флотом Радянського Союзу 1992-1996рр. до анексії Криму та модернізації і реформування Військово-Морських Сил України у новій реальності гібридної війни.