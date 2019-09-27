Україна в світі після угоди РСМД



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Бєлєсков проаналізує причини краху угоди про знищення ракет середньої і малої дальності і на скільки серйозною для України є російська ракетна загроза

У пресцентрі ІА «Главком» 27 вересня 2019 відбудеться пресконференція об 11:00.

Інститут світової політики презентує аналітичну записку «Україна в світі після угоди РСМД. Що можна і треба зробити для гарантування національної безпеки».

Зступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков проаналізує причини краху угоди про знищення ракет середньої і малої дальності; на скільки серйозною для України є російська ракетна загроза.

Бєлєсков також дасть практичні рекомендації щодо посилення безпеки України в умовах зникнення угод по контролю над озброєнням.