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    Главком-ТВ

    Україна в світі після угоди РСМД

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    Україна в світі після угоди РСМД

    Бєлєсков проаналізує причини краху угоди про знищення ракет середньої і малої дальності і на скільки серйозною для України є російська ракетна загроза

    У пресцентрі ІА «Главком» 27 вересня 2019 відбудеться пресконференція об 11:00.

    Інститут світової політики презентує аналітичну записку «Україна в світі після угоди РСМД. Що можна і треба зробити для гарантування національної безпеки».

    Зступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков проаналізує причини краху угоди про знищення ракет середньої і малої дальності; на скільки серйозною для України є російська ракетна загроза.

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    Бєлєсков також дасть практичні рекомендації щодо посилення безпеки України в умовах зникнення угод по контролю над озброєнням.

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