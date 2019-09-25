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    Путін направив країнам-членам НАТО послання щодо ракет

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    Путін направив країнам-членам НАТО послання щодо ракет

    Послання Путіна також отримали глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг

    Президент Росії Володимир Путін направив країнам-членам НАТО та іншим країнам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Зокрема, послання отримали в Китаї, а також глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

     «Закликаємо вас підтримати наші зусилля, виступивши на користь оголошення в рамках НАТО мораторію на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, який оголосила Росія», - йдеться в посланні.

    Схожі пропозиції РФ вже пропонувала Північноатлантичному альянсу, але там не погодились.

    Зазначимо, що лідери країн-членів НАТО та інших країн ще не відповіли на послання Путіна.

    До слова, президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку зустріч на прийомі, організованому американським президентом Дональдом Трампом в честь глав держав - учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Нагадаємо, 2 серпня США офіційно оголосили про вихід країни з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію. 

    Пентагон анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.

    Джерело: РБК-Україна

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