Путін провів засідання Радбезу РФ через ракетний тест США



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Радбез РФ зібрався 23 серпня

США і РФ посперечалися в Раді Безпеки ООН щодо угоди РСМД

Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки країни. Предметом обговорення став ракетний тест, який був проведений США 18 серпня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про запуск крилатої ракети морського базування Tomahawk із напівпричепа в штаті Каліфорнія на дальність більшу чим 500 км. Даний тест став першим публічним випробуванням наземної ракетної системи на дальність, яка була заборонена угодою про знищення ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

За результатами засідання Радбезу РФ Володимир Путін віддав наказ проаналізувати загрозу від американського ракетного тесту і підготувати кроки у відповідь. За словами президента РФ навіть розміщення ракет США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зачіпає російські інтереси, а тому Москва не буде просто спостерігати за відповідним розвитком подій. Путін повторив також традиційну тезу про те, що РФ нібито не хотіла, не хоче і не буде залучена в деструктивну та дорогу гонку озброєнь.

До цього делегації РФ і США в рамках засідання Ради Безпеки ООН в четвер обмінялися взаємними звинуваченнями на фоні краху угоди РСМД. Про це пише Голос Америки. Представник США Джонатан Коен наголошував на тому, що Вашингтон не міг дозволити, щоб РФ і КНР продовжували розробляти заборонені угодою ракети і в той же час виконувати угоду зі свого боку.

РФ, яка стала ініціатором відповідного засідання, звинуватила США в так званій грі м’язами на фоні відповідного ракетного випробування. Окрім того заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський звинуватив США в бажанні розпочати гонку ракетних озброєнь.

Зі свого боку делегація КНР намагалася переконати присутність, що її ракетні системи мають виключно оборонний характер. На це Джонатан Коен заявив про те, що на сьогодні Пекін має до 2 тисяч ракет, які підпадали б під дію угоди РСМД.