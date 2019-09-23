«Октоберфест»: яркие фото крупнейшего пивного фестиваля



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В Германии стартовал самый большой пивной праздник в мире

Уже 186 по счету «Октоберфест» традиционно проходит в Мюнхене.

Цена на пиво в сравнении с предыдущим годом сильно выросла. Сейчас литровую кружку пива можно приобрести за 11-12 евро.

За порядком на фестивале будут следить почти 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Продлится праздник до 6 октября. На нынешнем «Октоберфесте» ожидают более шести миллионов туристов.

«Больше всего чего я хочу – чтобы все прошло мирно. На «Октоберфесте» люди находят именно то, чего так долго искали: радости, релакса и удовольствия. А в конце праздника только одно желание, чтобы люди, которые приехали сюда со всего мира почувствовали себя настоящими баварцами»,– премьер-министр Баварии Маркус Соедед.

«Октоберфест» – это ежегодный пивной фестиваль в Германии. Для немцев пиво – это не просто напиток, а целый культ. Известно, что в Германии изготавливают более 5 тысяч видов пива. Фестиваль традиционно начинается в третье воскресенье сентября и продолжается целых две недели. Там туристы и местные могут полакомиться яркими вкусностями, отдохнуть на аттракционах, а также и принять участие в различных забавах.

Джерело: 24tv.ua