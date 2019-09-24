Міжнародний джазовий фестиваль Odessa JazzFest представив юних музикантів
Діти грають джаз: юні українські джазмени представили свою творчість на фестивалі в Одесі
З 20 по 22 вересня в Одесі вдев'ятнадцяте відбувся Міжнародний джазовий фестиваль Odessa JazzFest. Музичне свято пройшло за підтримки Одеської міської ради.
У фестивалі взяли участь зарубіжні артисти з 12-ти країн та українські джазові музиканти.
22 вересня в рамках фестивалю в Літньому театрі Міського саду Одеси відбувся концерт «Діти грають джаз».
Юні джазмени з різних регіонів України виступили на сцені, представивши популярні джазові композиції.