З «Борисполя» до Женеви намагалися вилетіти псевдошведи



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Громадяни Ірану пред’явили підроблені паспорти

У пункті пропуску «Бориспіль» під час перевірки документів пасажирів, які прибули зі Стамбула та очікували рейс до Женеви, прикордонники виявили двох іноземців з підробленими документами.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Особи на контроль пред’явили паспорти громадян Швеції. Втім, документи виявилися підробленими, а пред’явники – громадянами Ірану.

До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Нагадаємо, у жовтні у пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами. Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана.

Один із іноземців подав на прикордонний контроль паспорт громадянина Туреччини, інший – паспорт громадянина Бразилії. Причому «новоспечений бразилець», який мав квиток до Тегерана, змінив своє рішення та, переодягнувшись, попрямував на рейс до Стокгольма.

В обох документах прикордонники виявили заміну сторінок з установчими даними. Іноземці розповіли, що придбали паспорти за 1 тисячу доларів США та 10 тисяч доларів США відповідно.

2 жовтня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками.