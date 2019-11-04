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    З «Борисполя» до Женеви намагалися вилетіти псевдошведи

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    З «Борисполя» до Женеви намагалися вилетіти псевдошведи

    Громадяни Ірану пред’явили підроблені паспорти

    У пункті пропуску «Бориспіль» під час перевірки документів пасажирів, які прибули зі Стамбула та очікували рейс до Женеви, прикордонники виявили двох іноземців з підробленими документами.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Особи на контроль пред’явили паспорти громадян Швеції. Втім, документи виявилися підробленими, а пред’явники – громадянами Ірану.

    До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

    Нагадаємо, у жовтні у пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами. Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана. 

    Один із іноземців подав на прикордонний контроль паспорт громадянина Туреччини, інший – паспорт громадянина Бразилії. Причому «новоспечений бразилець», який мав квиток до Тегерана, змінив своє рішення та, переодягнувшись, попрямував на рейс до Стокгольма.

    В обох документах прикордонники виявили заміну сторінок з установчими даними. Іноземці розповіли, що придбали паспорти за 1 тисячу доларів США та 10 тисяч доларів США відповідно.

    2 жовтня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками. 

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